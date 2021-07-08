الداخلية تنظم ندوة افتراضية بعنوان الأمن الصحي في الحج

https://sfhm.med.sa )، والمشاركة في الجلسات الحوارية المزمع إقامتها في الندوة.

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز تنظم الخدمات الطبية بوزارة الداخلية يوم الإثنين 2 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 12 يوليو 2021م ندوة افتراضية بعنوان «الأمن الصحي في الحج»، وذلك في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة. ويشارك في الندوة عدد من مسؤولي قطاعات وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى جامعة أم القرى، حيث ستسلط الندوة الضوء على أهمية توفير رعاية صحية مميزة على مستوى عالٍ من التأهب والجاهزية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج. وتعد الندوة امتدادًا للعمل المستمر في تحقيق برامج الحج والعمرة المنبثقة من «رؤية المملكة 2030»، التي تتوافق مع ما قامت به المملكة من جهود كبيرة خلال جائحة فيروس كورونا بعد أن وضعت تحديات الأمن الصحي كأولوية قصوى وعلى رأس الاهتمامات، نحو العودة للحياة الطبيعية. ويمكن للراغبين من المختصين في المجال الصحي، حضور الندوة بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة: ()، والمشاركة في الجلسات الحوارية المزمع إقامتها في الندوة.

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