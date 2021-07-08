شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في المؤتمر العالمي للجلوكوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت مجموعة الجلوكوما السعودية، في المؤتمر العالمي للجلوكوما، الذي عقد وراء الحدود، بدعوة من اللجنة المنظمة للجمعية الدولية للجلوكوما.

وتمثلت المشاركة بتنظيم ندوة علمية عن ( أمراض الجلوكوما الناتجة عن مشكلات تتعلق بعدسة العين)، استهلها البروفيسور صالح العبيدان بمقدمة تعريفية شاملة عن الموضوع وطرق العلاج طبياً وجراحياً، ثم قدمت الدكتورة ليلى الجاسم محاضرة تحدثت فيها عن بعض أمراض الجلوكوما الناتجة عن بعض الأمراض الوراثية التي تصيب عدسة العين، فيما استعرض الدكتور علاء مفتي جوانب من كيفية تحضير المريض للعمليات الجراحية وكذلك رعايته بعدها، واختتم الندوة الدكتور علي البشري، باستعراض فيديو جراحي لبعض الحالات المشاهدة وكيفية التعامل معها جراحياً.

بعد ذلك تمت الإجابة عن استفسارات الحاضرين، ودار النقاش بين المتحدثين في جوانب عديدة حول موضوع الندوة، فيما حظيت الندوة السعودية بتقدير وحفاوة من المشاركين حيث تجلّت فيها الخبرات السعودية في تخصص الجلوكوما.

من جانبه وجّه رئيس مجموعة الجلوكوما السعودية الدكتور إبراهيم الجدعان، تقديره وشكره للأعضاء المشاركين في الندوة، مثنياً على دعم ومؤازرة الجمعية السعودية لطب العيون.