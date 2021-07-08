النيابة: سلوكيات الاحتيال في الحج من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت النيابة العامة من أي سلوكيات احتيالية في موسم الحج لهذا العام، كما أكدت أن المسار الإلكتروني عبر منصة الجهة المختصة هو القناة الرسمية في ذلك دون غيره.

التحذير من الاحتيال في الحج

وقالت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”: تُحظر أي سلوكيات احتيالية في شأن حملات الحج، وما قد يصاحب ذلك من إنشاء روابط إلكترونية وهمية في هذا الصدد للاستيلاء على مال للغير دون وجه حق، وأن المسار الإلكتروني عبر منصة الجهة المختصة هو القناة الرسمية في ذلك دون غيره”.

وتابعت النيابة العامة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.



شارك الخبر