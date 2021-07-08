الشؤون البلدية: إلزام هذه المنشآت برخصة سكن جماعي للأفراد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مساء اليوم الخميس، قرارًا بشأن المنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا أو أكثر.

رخصة سكن جماعي

وقالت الشؤون البلدية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إنه تقرر إلزام المنشآت التي تحوي 20 عاملًا فأكثر بوجود رخصة سكن جماعي للأفراد صادرة من منصة بلدي وموثقة في منصة السكن الجماعي”.

موعد بدء القرار

وأضافت وزارة الشؤون البلدية، أنه تقرر أن يتم العمل بهذا القرار بدءًا من العام المقبل، موضحة أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال منصة السكن الجماعي من خلال الرابط التالي:

https://sakanjamaie.sa



شارك الخبر