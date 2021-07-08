«المدينة الاقتصادية».. سمات عالمية بهوية سعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط أجواء صيفية ساحرة، وتجارب مليئة بالإثارة والحماسة، تتفرد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمكانة سياحية خاصة، تستمدها من سماتها العالمية، ومقوماتها العصرية، ومرافقها الراقية، التي جعلتها وجهة الباحثين عن الرفاهية والفخامة.

ومنذ أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامج (صيف السعودية)، في 24 يونيو الماضي، وحتى نهاية سبتمبر المقبل، تحت شعار (صيفنا على جوك)، اختارت 11 وجهة يقصدها السائحون من أرجاء المملكة، كان من بينها تلك المدينة الفريدة، التي لم يأت اختيارها من فراغ، بل لكونها تمتلك كل مقومات المدينة السياحية، ذات المواصفات العالمية والهوية السعودية، التي تكسبها عمقا إضافيا.

فمنذ إنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قبل نحو 16 سنة، كانت مقومات السياحة أحد أهم أهدافها، إلا أنها عملت في السنوات الأخيرة، في ظل رؤية المملكة 2030، على تطوير صناعة السياحة فيها، من خلال ما تمتلكه من مقومات سياحية هائلة، لتصبح الآن أحد أهم الوجهات السياحية في المملكة، وأكثرها عصرية وحداثة.

مدينة ترفيهية فاخرة

فالمدينة الاقتصادية أصبحت تضم بين جنباتها مدينة أخرى ترفيهية فاخرة، تعد من الوجهات المهمة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، حيث تشمل مرافق هامة تضم أنشطة سياحية وترفيهية تناسب كل أفراد الأسرة، مثل: حديقة ومتنزه جمان بارك، التي صممت على مساحة 55 ألف م2، لتصبح مشروعا ترفيهيا رائدا مخصصا للأسرة، ويقع موازي للقناة المائية بحي البيلسان، أحد أرقى الأحياء السكنية بالمدينة.