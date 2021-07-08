«متنزه عسير الوطني».. وجهة لسياحة الاستجمام العائلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اهتمت الهيئة السعودية للسياحة بتوفير العديد من الخيارات السياحية في برنامج (صيف السعودية 2021) الذي أطلقته تحت شعار (صيفنا على جوك)، المستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ومن تلك الخيارات ما يعرف بـ(سياحة الاستجمام) التي توفر للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة من بعض الدول الخليجية فرصة للاستمتاع بالأجواء وقضاء أجمل الأوقات الممتعة مع العائلة والأصدقاء، ومن أبرز الوجهات التي حظت باهتمام السياحة (متنزه عسير الوطني)، كونه من البيئات الطبيعية التي تحوي أكثر من 300 نوعا من الطيور والحيوانات.

الأودية الضبابية

وأدرجت مكاتب الإرشاد السياحي المتنزه على رأس قائمة برامج زيارة الوفود السياحية لأبها ومنطقة عسير، باعتباره أول متنزه وطني في السعودية، تم افتتاحه عام 1980م على مساحة 4,500 كلم مربع ليمتد إلى ساحل البحر الأحمر، ويتميز بمسارات المشي بين الأودية الضبابية التي تطل على القرى الصغيرة بمزارعها المتدرجة، مع الأماكن المناسبة للتنزه ورياضة الطيران الشراعي، فيما لا تزال النمور العربية المهددة بالانقراض تعيش في التلال العالية رغم ندرة مشاهدتها، كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة الطيور والنسور وهي تحلق وسط الضباب وبين المرتفعات الشاهقة.

المتنزهات الطبيعية

يقع المتنزه في منطقة «السودة»، على ارتفاع 3000 م عن سطح البحر، وهو مزود بكافة الخدمات والمرافق، ويغطيها الضباب طوال العام، وتتميز أجواؤها بالبرودة صيفا وتتساقط عليها الثلوج شتاء، وهو وجهة سياحية رائعة للتخييم وهواة المشي والتسلق الجبلي، ويصنف كأكبر تجمع بيولوجي وتنوع بيئي في المنطقة، إذ يحوي أعدادا كبيرة من الحيوانات والطيور البرية التي تعيش في البيئة العربية، وهو واحد من أهم المنتزهات الطبيعية على مستوى العالم.

ويعد المتنزه من الأماكن السياحية والتاريخية، وهو مقصد جاذب للسياح من كل مكان؛ لروعته وجماله، ويوجد به متحف وطني مصور يبرز معالم المنطقة الأثرية والطبيعية للمنطقة، وهو مناسب للنزهات العائلية، حيث سيستمع الصغار قبل الكبار بالمكان، لكونه مناسبا للتنزه والاستجمام واللعب والاسترخاء خاصة مع الأجواء.

ويمكن للزوار الحصول على جميع تفاصيل الباقات والأنشطة والفعاليات عبر منصة (روح السعودية) الذي سيتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة ومقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، إضافة إلى إجراء الحجوزات مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات، ولمعرفة المزيد عن (صيفنا على جوك) باستطاعتهم زيارة الحساب الرسمي لصيف السعودية على منصات التواصل الاجتماعي (روح السعودية)، أو الاتصال بمركز الاتصال السياحي 930.

متنزه عسير الوطني:

