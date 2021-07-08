شكرا لقرائتكم خبر التشكيلية باحيدرة: معرض رحلة الكتابة والخط يواكب التطور التقني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الفنانة التشكيلية لبنى باحيدرة أن معرض (رحلة الكتابة والخط) الذي تقيمه وزارة الثقافة يعد الأول من نوعه في إبراز نشأة الخط العربي وارتباطه بالذكاء الاصطناعي؛ من خلال رحلة معرفية شاملة توضح مراحل التطور التي مر عليها الحرف العربي منذ نشأته كخطوط ورسم ونقوش، وصولا إلى تطبيقات حديثة معاصرة أبدع فيها أهل المجال من مختلف دول العالم.

وأشادت باحيدرة بأهداف المعرض المقام حاليا في المتحف الوطني بالرياض حتى 21 أغسطس، وقالت «سيزيد هذا التحول من قيمة الخط العربي عن طريق ربط عراقته مع استخدامات الوسائل الحديثة. لإبراز هذا الفن بأفضل شكل مواكب للتطور السريع الذي يعيشه العالم، ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي الذي نجح في إظهار جماليات الخط، والحروفيات العربية بصورة تحاكي القدرات الذهنية للبشر».

وأردفت «يعد الخط العربي هوية وطنية قبل أن يكون وسيلة للتواصل مع الثقافات الأخرى، وما يقدمه المعرض من جمع بين الخط وبين آلياته العميقة والمتطورة التي تبين ما تحتويه لغة الضاد من فن وسحر راق يقود الأنظار إليه؛ يسهم في ترسيخ مكانة هذا الفن في عقول الناطقين بالعربية واللغات الأخرى».

يشار إلى أن معرض (رحلة الكتابة والخط) يأتي امتدادا لفعاليات وأنشطة وزارة الثقافة، المقامة تحت مظلة مبادرة (عام الخط العربي) ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م.