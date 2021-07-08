التشكيلية باحيدرة: معرض رحلة الكتابة والخط يواكب التطور التقني

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وأشادت باحيدرة بأهداف المعرض المقام حاليا في المتحف الوطني بالرياض حتى 21 أغسطس، وقالت «سيزيد هذا التحول من قيمة الخط العربي عن طريق ربط عراقته مع استخدامات الوسائل الحديثة. لإبراز هذا الفن بأفضل شكل مواكب للتطور السريع الذي يعيشه العالم، ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي الذي نجح في إظهار جماليات الخط، والحروفيات العربية بصورة تحاكي القدرات الذهنية للبشر».
وأردفت «يعد الخط العربي هوية وطنية قبل أن يكون وسيلة للتواصل مع الثقافات الأخرى، وما يقدمه المعرض من جمع بين الخط وبين آلياته العميقة والمتطورة التي تبين ما تحتويه لغة الضاد من فن وسحر راق يقود الأنظار إليه؛ يسهم في ترسيخ مكانة هذا الفن في عقول الناطقين بالعربية واللغات الأخرى».
يشار إلى أن معرض (رحلة الكتابة والخط) يأتي امتدادا لفعاليات وأنشطة وزارة الثقافة، المقامة تحت مظلة مبادرة (عام الخط العربي) ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م.
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