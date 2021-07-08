جائزة بحثية للسواط من كوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نال أستاذ الجراحة المساعد بكلية الطب بجامعة الطائف الدكتور عبدالله السواط جائزة أفضل ورقة بحثية بين 57 مشاركة عالمية بمؤتمر سول الدولي لجراحة الأورام 2021 ، عن تأثير العلاج الإشعاعي على أورام المستقيم من الدرجة الأولى بعد الاستئصال الجراحي باستخدام المنظار الشرجي.

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