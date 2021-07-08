شكرا لقرائتكم خبر بمشاركة 21 دولة عربية.. المملكة تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة «الألكسو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت المملكة العربية السعودية برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، من خلال انتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني المقبل، رئيسا للمجلس التنفيذي لـ(الألكسو) خلال الفترة 2021 - 2023م، بأغلبية الأصوات، صباح أمس، بمشاركة 21 دولة عربية.

ورفع وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن فرحان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما الكبير لقطاع الثقافة، وكل ما يعزز حضور المملكة في شتى المجالات.

وأوضح، «إن فوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي في منظمة (الألكسو)، يؤكد ريادتها الإقليمية والدولية، في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة؛ لتحقيق مبادئ العمل الجماعي المشترك، وما يعزز الروابط بين الدول العربية الشقيقة ضمن منظمة (الألكسو)؛ للنهوض بالثقافة والتربية والعلوم، لافتا إلى أن المملكة كانت ولا تزال أحد المساهمين الرئيسين في تعزيز ومد الجسور الثقافية بين الشعوب العربية ودعم الابتكار والإبداع، في مختلف المجالات.

من جهته، رفع رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) هاني المقبل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الموافقة الكريمة والدعم الكبير الذي تشرف به خلال رحلة الترشح لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

ويمتلك المقبل خبرة تزيد على 18 عاما خلال فترة عمله في جهات مختلفة، وخريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة

بعد أنهى برامج تدريبية تنفيذية متنوعة ومنها البرنامج التنفيذي في تطوير القيادات، وحاز على العديد من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الاستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والتفكير التصميمي، واستراتجية نمو الأعمال، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وإنسياد، ومعهد(IMD). كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

وفي يوليو عام 2020م ، تشرف بثقة خادم الحرمين الشريفين، في تمثيل المملكة في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بناء على ترشيح وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وسبق للمقبل، أن عمل مديرا تنفيذيا لمركز الملك سلمان للشباب (2014- 2017)، ثم عين لاحقا من خادم الحرمين الشريفين، مؤسس المركز، في عضوية مجلس إدارة المركز. كما عمل مستشارا للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك) لأربع سنوات، وكلف بالإدارة التنفيذية للمرحلة التأسيسية لمركز مبادرات مسك لمدة عامين، وأسهم في ملف تسجيل (مسك) في اليونسكو كأول جهة سعودية غير حكومية. وعين من الأمير محمد بن سلمان، مؤسسا ورئيسا لمجلس إدارة مؤسسة (مسك الخيرية) ليكون عضوا في عدة مجالس إدارات داخل المؤسسة.

ويشارك حاليا في عضويات مجالس ولجان مختلفة. كما سبق أن شغل عضوية عدة مجالس إدارات ولجان مختلفة، وعمل ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، وكان أمينا للجنة الترشح لذات المشروع في عام 2019. كما اختير لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام 2010.

أبرز الأنشطة والمبادرات السعودية منذ يوليو الماضي:

