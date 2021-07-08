الشهراني يحتفل بزواجه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل مسؤول التواصل الاجتماعي والإعلام في المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) نايف الشهراني بزواجه من ابنة علي بن سعد البسامي، وسط حضور عدد من الأقارب الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.

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