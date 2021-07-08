استكمال طريق «هدى الشام - بريمان» وافتتاحه لحركة السير

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وتضمن مشروع الطريق الجديد الذي يبلغ طوله 8 كلم تنفيذ طريق مزدوج بعدد مسارين في كل اتجاه، وأعمال الربط السطحي مع طريق (الجموم /عسفان)، وتنفيذ منشآت التصريف، وتزويده باللوحات التحذيرية والإرشادية اللازمة.
ويمتاز طريق (هدى الشام/ بريمان) باختصار المدة الزمنية للمتجهين من جدة إلى هدى الشام من 30 دقيقة إلى 5 دقائق.
يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشاريع كافة ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية بوصول المملكة إلى المركز السادس عالميا في جودة الطرق، وخفض نسبة الوفيات على الطرق بأكثر من 50%.
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