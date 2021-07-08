تسجيل 1257 إصابة جديدة بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و12وفاة، فيما تماثلت 1484حالة للتعافي ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 478,127 حالة. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. وأوضحت في تقريرها الإحصائي اليومي أن إجمالي الحالات في المملكة 497773 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 478127، وإجمالي الوفيات 7933، مشيرة إلى أن الحالات النشطة 11713 منها 1385 حالة حرجة. الحالات الجديدة بحسب المناطق الرياض 319 الشرقية 277 مكة المكرمة 252 جازان 94 عسير 93 المدينة المنورة 59 نجران 45 حائل 30 القصيم 26 تبوك 21 الباحة 19 الحدود الشمالية 18 الجوف 4

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