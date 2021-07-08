شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1257 إصابة جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
وأوضحت في تقريرها الإحصائي اليومي أن إجمالي الحالات في المملكة 497773 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 478127، وإجمالي الوفيات 7933، مشيرة إلى أن الحالات النشطة 11713 منها 1385 حالة حرجة.
الحالات الجديدة بحسب المناطق
الرياض 319
الشرقية 277
مكة المكرمة 252
جازان 94
عسير 93
المدينة المنورة 59
نجران 45
حائل 30
القصيم 26
تبوك 21
الباحة 19
الحدود الشمالية 18
الجوف 4
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