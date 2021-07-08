بدء القبول للدراسات العليا بجامعة الملك فيصل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الملك فيصل فتح بوابة القبول الالكتروني في 43 برنامجا للدراسات العليا بينها 5 برامج مستحدثة، وذلك ابتداء من أمس حتى السبت الموافق 7 ذي الحجة 1442هـ. وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور زياد الحمام، أن فتح القبول الجامعي لبرامج الدراسات العليا على مدار العام الجامعي، يأتي بهدف استيعاب الطلب المتزايد على البرامج وتلبية للاحتياجات المعرفية والتنموية المختلفة التي تعكس هوية الجامعة المتسقة مع رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى استكمال عمليات القبول والمفاضلة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وأن الدراسة في البرامج المطروحة ستبدأ في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442 - 1443هـ.



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