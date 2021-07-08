163 ألف مستفيد من « تطمن» في المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت عيادات (تطمن) في المدينة المنورة خدماتها لـ162982 مستفيدا، حتى أمس، من خلال 6 عيادات. وخصصت وزارة الصحة (تطمن) لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.



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