العدل تحسن الخدمات القضائية الالكترونية

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وتتيح التحديثات الجديدة إمكانية الاطلاع على المواعيد القادمة واستعراض جميع الجلسات، كما يمكن البحث وتنقيح قائمة الطلبات برقم الطلب أو اسم صاحب الطلب أو نوع الطلب أو حالة الطلب أو من خلال اختيار فترة معينة.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على تطوير خدماتها الالكترونية بشكل مستمر، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر بوابة ناجز الالكترونية najiz.sa في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
التحديثات الجديدة:
- تتيح إمكانية الاطلاع على المواعيد القادمة.
- يمكن البحث وتنقيح قائمة الطلبات.
- استعراض جميع الجلسات.
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