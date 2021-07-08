الإيقاع بسارقي منازل ومتاجر ومركبات متوقفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على 5 مواطنين ومخالف لأمن الحدود تورطوا في سرقة منازل ومحال تجارية ومحتويات مركبات. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن الجهات الأمنية قبضت على 5 مواطنين، ومخالف لنظام أمن الحدود، ارتكبوا عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية وفتح المركبات المتوقفة وسرق ما بداخلها، وسلب مبالغ مالية، حيث تقدر المسروقات بـ 223 ألف ريال.



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