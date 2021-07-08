محمد بن مسعود - الدمام - يهدف لرفع مستوى التواصل بين الجهات ورفع كفاءة آلية التشغيل أطلقت شركة كدانة المملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدّسة "مالك"، وهو مركز اتصال موحد لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة وتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر، وربطها مباشرة بالجهات المعنية؛ لحلها وتقييم الأداء حول معالجتها. ويهدف المركز إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة آلية التشغيل، وقياس أداء الأصول، وإدارة عمليات أصول شركة كدانة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ورفع كفاءة نقل المعلومات، مع معالجة البلاغات وإغلاقها في وقت قياسي. 08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 08:31 PM يهدف لرفع مستوى التواصل بين الجهات ورفع كفاءة آلية التشغيل تعرّف على مهام مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة "مالك" تعرّف على مهام مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة "مالك" أطلقت شركة كدانة المملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدّسة "مالك"، وهو مركز اتصال موحد لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة وتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر، وربطها مباشرة بالجهات المعنية؛ لحلها وتقييم الأداء حول معالجتها. ويهدف المركز إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة آلية التشغيل، وقياس أداء الأصول، وإدارة عمليات أصول شركة كدانة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ورفع كفاءة نقل المعلومات، مع معالجة البلاغات وإغلاقها في وقت قياسي. الكلمات المفتاحية ، تعرّف على مهام مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة "مالك" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على مهام مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة "مالك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.