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تستضيف صالة نادي الصفا بصفوى بالمنطقة الشرقية، عصر غد الجمعة، منافسات بطولة المملكة للأندية على كأس وزير الرياضة للكاراتيه لدرجة الشباب في منافسات الكاتا، والقتال على مدى يومين.
وينتظر أن يشارك في البطولة أكثر من ٢٥٠ لاعبًا يمثلون ٤٠ ناديًا من الأندية المسجلة في البرنامج الزمني للاتحاد.
ويشارك أكثر من ٢٠ حكمًا في إدارة المنافسات في القتال والكاتا الفردي والجماعي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي الدكتور مشرف الشهري، أهمية البطولة من جوانب عدة في مقدمتها أنها تحمل اسم الرجل الأول في الرياضة السعودية سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وأضاف الدكتور "الشهري" أن هذه البطولة تدخل في استراتيجية دعم الأندية من قبل وزارة الرياضة، وستكون حافزًا للأندية المشاركة من أجل تحقيق نتائج إيجابية؛ مما يزيد من قوة المنافسة وينعكس ذلك على المنتخبات السنية لاختيار أفضل العناصر في تمثيل الوطن في المحافل الدولية.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 07:50 PM
في منافسات الكاتا..على مدى يوميننادي الصفا يستضيف غدًا بطولة شباب الكاراتيه على كأس وزير الرياضة
تستضيف صالة نادي الصفا بصفوى بالمنطقة الشرقية، عصر غد الجمعة، منافسات بطولة المملكة للأندية على كأس وزير الرياضة للكاراتيه لدرجة الشباب في منافسات الكاتا، والقتال على مدى يومين.
وينتظر أن يشارك في البطولة أكثر من ٢٥٠ لاعبًا يمثلون ٤٠ ناديًا من الأندية المسجلة في البرنامج الزمني للاتحاد.
ويشارك أكثر من ٢٠ حكمًا في إدارة المنافسات في القتال والكاتا الفردي والجماعي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي الدكتور مشرف الشهري، أهمية البطولة من جوانب عدة في مقدمتها أنها تحمل اسم الرجل الأول في الرياضة السعودية سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وأضاف الدكتور "الشهري" أن هذه البطولة تدخل في استراتيجية دعم الأندية من قبل وزارة الرياضة، وستكون حافزًا للأندية المشاركة من أجل تحقيق نتائج إيجابية؛ مما يزيد من قوة المنافسة وينعكس ذلك على المنتخبات السنية لاختيار أفضل العناصر في تمثيل الوطن في المحافل الدولية.
، نادي الصفا يستضيف غدًا بطولة شباب الكاراتيه على كأس وزير الرياضة ،
المصدر : الخليج 365
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