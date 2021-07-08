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ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم (الخميس)، أن حركة طالبان الأفغانية سيطرت على المعبر الحدودي "إسلام قلعة" الواقع بين إيران وأفغانستان.
وأضافت الوكالة أن "طالبان" سيطرت أيضًا على معبر "أبو نصر فراهي".
من جانبه أكد مراسل تلفزيون "آر تي" الروسي سيطرة "طالبان" على معبرين من أصل ثلاثة معابر حدودية بين إيران وأفغانستان.
من ناحيتها أشارت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق من اليوم إلى أن جنودًا أفغانيين لجؤوا إلى الجانب الإيراني من الحدود بعد سيطرة "طالبان" على المنفذ الحدودي "إسلام قلعة" بين البلدين.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 08:08 PM
جنود منفذ إسلام قلعة لجؤوا إلى طهران"طالبان" تسيطر على معبرين حدوديين بين أفغانستان وإيران
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم (الخميس)، أن حركة طالبان الأفغانية سيطرت على المعبر الحدودي "إسلام قلعة" الواقع بين إيران وأفغانستان.
وأضافت الوكالة أن "طالبان" سيطرت أيضًا على معبر "أبو نصر فراهي".
من جانبه أكد مراسل تلفزيون "آر تي" الروسي سيطرة "طالبان" على معبرين من أصل ثلاثة معابر حدودية بين إيران وأفغانستان.
من ناحيتها أشارت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق من اليوم إلى أن جنودًا أفغانيين لجؤوا إلى الجانب الإيراني من الحدود بعد سيطرة "طالبان" على المنفذ الحدودي "إسلام قلعة" بين البلدين.
، "طالبان" تسيطر على معبرين حدوديين بين أفغانستان وإيران ،
المصدر : الخليج 365
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