محمد بن مسعود - الدمام - تتطلّب تقديم فحص "بي سي آر" قررت قطر، اليوم (الخميس)، استئناف العمل بإصدار تأشيرات الدخول السياحية والعائلية من 12 يوليو (تموز) الجاري؛ وذلك في إطار سياسات وزارة الصحة الجديدة للسفر والعودة. وأوضحت وزارة الصحة في بيان أوردته "رويترز" أن سياسات الدخول الجديدة تشمل تقديم فحص "بي سي آر" للكشف عن "كوفيد-19"، وتصنيف الدول إلى ثلاث فئات تحدد سياسات الحجر الصحي. 08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 08:06 PM تتطلّب تقديم فحص "بي سي آر" قطر تستأنف إصدار تأشيرات الدخول السياحية في 12 يوليو قطر تستأنف إصدار تأشيرات الدخول السياحية في 12 يوليو قررت قطر، اليوم (الخميس)، استئناف العمل بإصدار تأشيرات الدخول السياحية والعائلية من 12 يوليو (تموز) الجاري؛ وذلك في إطار سياسات وزارة الصحة الجديدة للسفر والعودة. وأوضحت وزارة الصحة في بيان أوردته "رويترز" أن سياسات الدخول الجديدة تشمل تقديم فحص "بي سي آر" للكشف عن "كوفيد-19"، وتصنيف الدول إلى ثلاث فئات تحدد سياسات الحجر الصحي. الكلمات المفتاحية ، قطر تستأنف إصدار تأشيرات الدخول السياحية في 12 يوليو ،

المصدر : الخليج 365

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