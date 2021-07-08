، سقوط قتلى وجرحى حوثيين في قصف مدفعي للجيش اليمني على أطراف مأرب ،

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قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، تجمعات ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قصف المدفعية استهدف الميليشيا في جبهتَي الكسارة والمشجح، وأوقع في صفوفها قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لها.
في موازاة ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، محاولات تسلل للميليشيا الحوثية في جبهتَي المخدرة وجبل مراد، وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.
وعلى الصعيد نفسه نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية، استهدفت بها تجمعات وتعزيزات الميليشيا المتمردة، في مواقع متفرقة بجبهات صرواح، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
سقوط قتلى وجرحى حوثيين في قصف مدفعي للجيش اليمني على أطراف مأربصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-08
قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، تجمعات ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قصف المدفعية استهدف الميليشيا في جبهتَي الكسارة والمشجح، وأوقع في صفوفها قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لها.
في موازاة ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، محاولات تسلل للميليشيا الحوثية في جبهتَي المخدرة وجبل مراد، وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.
وعلى الصعيد نفسه نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية، استهدفت بها تجمعات وتعزيزات الميليشيا المتمردة، في مواقع متفرقة بجبهات صرواح، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
08:04 PM
مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات الميليشيا في صرواح
قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، تجمعات ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قصف المدفعية استهدف الميليشيا في جبهتَي الكسارة والمشجح، وأوقع في صفوفها قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لها.
في موازاة ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، محاولات تسلل للميليشيا الحوثية في جبهتَي المخدرة وجبل مراد، وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.
وعلى الصعيد نفسه نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية، استهدفت بها تجمعات وتعزيزات الميليشيا المتمردة، في مواقع متفرقة بجبهات صرواح، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
، سقوط قتلى وجرحى حوثيين في قصف مدفعي للجيش اليمني على أطراف مأرب ،
المصدر : الخليج 365
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