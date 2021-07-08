شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تصنيف الفصول إلى 4 مستويات لتطبيق التعليم حضوريًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر عن خطط وزارة التعليم لاستئناف العام الدراسي الجديد حضوريًا، حيث تم تصنيف الفصول الدراسية إلى 4 مستويات لتطبيق التعليم حضوريًا في مدراس التعليم العام.

وعن المستوى المنخفض والمتوسط سيكون الحضور 5 أيام كل أسبوعين في جميع المراحل التعليمية ما عدا مرحلة رياض الأطفال، وفقًا لمصادر "العربية".

أما المستوى العالي والعالي جدًا سيتم تطبيق الحضور على عدة مجموعات خلال فترات صباحية ومسائية، كما قررت الوزارة تحويل المعامل والمصليات إلى فصول دراسية منعًا للتكدس.

وأوضحت المصادر أيضًا أنه لن يتم الاستغناء عن التعليم الإلكتروني حيث سيتم اعتماد منصة "مدرستي" نموذجًا تعليميًا مساندًا في بعض المستويات.