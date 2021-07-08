شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 13 مسجدًا بعد تعقيمها في 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 13 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 13 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين. وأضافت أن مجموع المساجد التي تم الانتهاء من تعقيمها واكتمال جاهزيتها خلال 152يوماً بلغ 1790 مسجدًا. وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة جاءت حرصًا على سلامة المصلين، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.