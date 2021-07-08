شكرا لمتابعة خبر عن أعراض شائعة تظهر على كبار السن عند الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور عادل باعيسى، استشاري الطب النفسي رئيس قسم التوعية الصحية مجمع إدارة للصحة النفسية بجدة، أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد التي تظهر لدى كبار السن، مضيفا أن جائحة فيروس كورونا المستجد لا تزال تؤثر على العالم بأجمعه وعلى جميع فئات المجتمع إلا أن هناك تخوف من إصابة كبار السن بهذا المرض نتيجة للتغيرات التي تطرأ على أجسامهم بسبب العمر والأمراض المزمنة التي قد يعانون منها.

ولفت إلى أن أعراض كورونا على كبار السن شبيهةً تمامًا بالأعراض التي من الممكن أن تظهر على باقي الفئات العمرية، ولكن كبار السن قد يكونون في بعض الأحيان أكثر عرضةً للإصابة ببعض مضاعفات فيروس كورونا المستجد الأكثر خطورة.

وتابع:" كبار السن المصابون بفيروس كورونا عادةً ما يعانون من مجموعة من الأعراض التي تتراوح ما بين الخفيفة إلى الحالات والأعراض الشديدة، فمن الممكن أن تظهر هذه الأعراض والعلامات خلال 2 -14 يوم من وقت تعرض الفرد المصاب لهذا النوع من الفيروس.

وعدد "باعيسى" أهم أعراض كورونا على كبار السن، وهي التهاب الحلق، والغثيان والقيء، والصداع، والمعاناة من احتقان الأنف، وقد يحدث سيلان للأنف في بعض الحالات، ومن المحتمل أن يفقد المصاب حاسة التذوق أو الشم في بعض الأحيان، بجانب الإصابة بالإسهال، والسعال، والإعياء والتعب الشديد، وضيق وصعوبة في التنفس، والشعور ببعض الآلام في العضلات، أو الجسم بشكل عام، والقشعريرة أو الحمى.

وأكد أن مخاطر إصابة كبار السن بفيروس كورونا المستجد على الكبار السن تتمثل بزيادة احتمالية إصابتهم بمضاعفات خطيرة، أيّ أن بعض حالات كبار السن المصابة بالفيروس قد تتطلب الذهاب إلى المستشفى، أو العناية المركزة، أو الحاجة إلى تركيب جهاز تنفس اصطناعي من أجل مساعدة المصاب على التنفس، وذلك لأن حياته في هذه الحالة تكون معرضة للخطر بشكل كبير، وبالتالي يتطلب الأمر المراقبة الطبية المستمرة لهؤلاء المرضى، وكلما زاد الفرد بالعمر تزداد نسبة إصابته بأعراض ومضاعفات أشد.

وشدد على فهم العوامل التي تجعل من الفرد عرضةً لخطر الإصابة بالفيروس من أجل اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة بشأن نوع الاحتياطات التي يجب أخذها بالاعتبار في حياة الفرد المصاب اليومية، داعيًا الأفراد الأكثر عرضةً للإصابة بمضاعفات الفيروس بالبقاء في المنزل قدر الإمكان وعدم الخروج إلى الخارج إلا للضرورات فقط.

كما نصح هؤلاء الأفراد باتباع النصائح العامة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، والتي تشمل البقاء على بعد مترين على الأقل بعيدًا عن أيّ فرد لا يعيش معه، أيّ الغرباء بشكل عام، بجانب الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم ومستمر، وذلك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، واستخدام الكمامة أو أيّ نوع آخر من الأغطية التي تغطي الفم والأنف خاصةً عند الاختلاط مع الناس في الأماكن العامة مثل الأسواق، والمستشفيات، ووسائل النقل العام، وكذلك استخدام معقم اليدين في حالة عدم توفر الماء والصابون.