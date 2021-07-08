شكرا لمتابعة خبر عن وكيل المطبوعات بالشؤون الإسلامية يطلع على جاهزية خدمة المكتبة الالكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

يواصل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، لليوم الثاني، جولاته الميدانية على مواقع الشاشات الالكترونية للمكتبة الإسلامية في المواقيت والمشاعر المقدسة.. حيث اطلع ــ خلال الجولة ــ على جاهزية الشاشات التفاعلية في ميقاتي وادي محرم، وقرن المنازل بالسيل الكبير، وفي مطار الطائف الدولي، والتي تخدم الحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.

الجدير ذكره أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أكملت استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن، ومنها خدمة المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تقدم للحجاج والمعتمرين أكثر من 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية، كما تحتوي على كتب الكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة، وكتب تعريفية بالإسلام، لتحميلها على الأجهزة الذكية بـ(45) لغة عالمية، ويتم تحميلها عبر الأجهزة الذكية عبر تقنية رمز الاستجابة السريع QRcode.