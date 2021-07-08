«تراحم» تدشن مركز الاتصال الموحد لخدمة أسر السجناء

الرياض - محمد عبدالله - دشن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" تركي البطي مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين.

وأكد البطي أن الهدف الرئيسي من المركز هو استقبال مكالمات مستفيدي اللجنة لمتابعة طلباتهم واستفساراتهم عن بعد دون الحاجة إلى القدوم إلى مقرات اللجان الفرعية بمختلف مناطق المملكة.

وكشف الأمين العام عن تخصيص الرقم «8001244344» لتلقي الاتصالات وفتح قنوات التواصل مع المستفيدين، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية تراحم الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات.

وأوضح أن المركز يديره فريق عمل متخصص مؤهل ويحرص على تلبية متطلبات المستفيدين وبكفاءة ومهنية عالية من خلال تلقى اتصالاتهم والرد عليها في وقت زمني وجيز.

يُذكر بأن «تراحم» ترعى أسر السجناء والمفرج عنهم في 15 لجنة بمختلف مناطق المملكة.