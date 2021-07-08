بالصور.. مركز لقاحات كورونا بجامعة جازان يواصل تحصين الطلبة

الرياض - محمد عبدالله - شهد مركز لقاحات كورنا بجامعة جازان إقبالاً متزايداً من الفئات العمرية من (١٢ – ١٨ عاماً)، لأخذ لقاح كورونا وسط إجراءات احترازية.

وأوضح مساعد المشرف العام للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي ومدير مركز لقاحات كورونا الدكتور عبد العزيز الحازمي أن المركز عمل على تنفيذ المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا؛ مؤكداً أن المرحلة الجديدة تأتي ضمن مراحل الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، حيث تم البدء بها بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال وزارة الصحة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة العمرية.

وأضاف الحازمي أن مركز لقاحات كورونا بالجامعة مجهز بـ105 عيادات وبوجود فريق عمل يقوم بتحصين وتوعية الجميع، منوهًا بالشراكة والتكامل بين وزارتي التعليم والصحة لتوسيع التغطية الشاملة للقاحات كورونا، داعيًا أولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا.