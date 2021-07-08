«مؤسسة تحلية المياه» تدشّن 8 مشاريع أمنية بمختلف مواقعها

الرياض - محمد عبدالله - دشن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، 8 مشاريع للأنظمة الأمنية المتكاملة وأنظمة الحماية البحرية.

جاء ذلك بمشاركة الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي العقيد المهندس عادل زايد العتيبي، وتستهدف المشاريع تحقيق متطلّبات الهيئة ورفع الجاهزية الأمنية بمختلف مواقع المؤسسة.

وثمّن «العبدالكريم» جهود الهيئة العليا للأمن الصناعي وتعاونها الدائم في تذليلها المعوّقات والتحديات وما تقدمه من دعم لإنجاح مشاريع «التحلية» الأمنية والقطاع الصناعي بالمملكة.