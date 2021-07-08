إدارات المسجد الحرام تضاعف الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن

الرياض - محمد عبدالله - أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد على عموم مديري الإدارات الميدانية العاملة بالمسجد الحرام ومنسوبيها بمضاعفة الجهود والجاهزية التامة والاستعدادات المثلى لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج ١٤٤٢هـ.

جاء ذلك خلال ترؤس «المحيميد» لاجتماع الإدارات الميدانية العاملة في المسجد الحرام، بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، وعدد من مديري العموم بالمسجد الحرام.

وشدد «المحيميد» خلال الاجتماع على أهمية بذل كل الإدارات كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج ١٤٤٢هـ وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية لموسم حج ١٤٤٢هـ، والاستعداد الكامل وتوفير كل السبل والإمكانات البشرية والتقنية للمتابعة والإشراف على الخطط التشغيلية للإدارات المسجد الحرام, وسرعة التجاوب مع الجهات الخارجية ذات العلاقة لمراقبة الأعمال بالمسجد الحرام.

وتناول الاجتماع أهم الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام وكيفية تطويرها وبحث السلبيات وفرص التحسين والمعوقات وإيجاد الحلول لها.

كما استعرض رحلة الحاج من دخوله بلاط ساحة الحرم للمسجد الحرام لحين انتهائه، والتأكد ‏من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الجسدي في أماكن المصليات ومسارات الطواف ومداخل المسجد الحرام ومخارجه.

وحث «المحيميد» على بذل مزيد من الجهود وتكثيف المتابعات الميدانية التي تسهم في رقي الخدمات المقدمة في المسجد الحرام إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بوجوب العمل بكل مهنية واحترافية لتحقيق أعلى معايير الخدمة لزوار وقاصدي المسجد الحرام وفق ما يحقق تطلعات ولاة الأمر.