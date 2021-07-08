اعتماد خطة أعمال الشؤون الإسلامية لحج هذا العام

وشملت الخطة المعتمدة تجهيز مسجدي «نمرة والمشعر الحرام» بجميع الخدمات التي تضمن تحقيق «البروتوكولات» الاحترازية، منها وضع مسارات للحركة، تضمن عدم التداخل بين الحجاج وتحديد بوابات الدخول والخروج، ووضع آلية لتوزيع الحجاج داخل المساجد، وتخصيص فريق متخصص للقيام بالتعقيم بشكل مستمر، وتوفير جميع ما يلزم للتعقيم، وتحقيق التباعد المطلوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما أنهت الوزارة الأعمال الفنية للمساجد، من صيانة وتشغيل ونظافة وتعقيم، وتزويدها بالسجاد الفاخر ومتابعة مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء، وصيانة المولدات الكهربائية، والكاميرات، لمتابعة تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة وبما يضمن أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وكلفت الوزارة عددا من الإداريين والمهندسين، والمراقبين والمراقبات والمشرفين والمشرفات، للوقوف الميداني على الخدمات، ومتابعة أعمال شركات الصيانة والتشغيل، والاستعدادات قبل قدوم الحجاج وأثناء وصولهم، والرفع بتقارير فورية عن مستوى الخدمات، وضمان تنفيذ الخطة التشغيلية للمسجدين خلال موسم الحج. يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، نفذت عدة مشاريع في منطقة المشاعر المقدسة خلال الأعوام الماضية، منها معالجة وتطوير أنظمة التكييف، وفرش مساجد المشاعر، وتطوير وصيانة دروات المياه.. انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.
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