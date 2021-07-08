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إطلاق مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة

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أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير، مركز العمليات والمراقبة «مالك» بمقر الشركة بمشعر منى، لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة، ولتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر، وربطها مباشرة بالجهة المعنية لحلها، وتقييم الأداء حول معالجتها.

ويهدف المركز الذي يعمل بشكل رقمي متكامل، وعلى مدار الساعة إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات، بالاستخدام الموارد ورفع كفاءة نقل المعلومات، مع ضمان معالجة البلاغات وإغلاقها خلال مدة زمنية قياسية.

ويعمل «مالك» وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية النوعيّة في التواصل المستمر والفعّال، لخدمة الجهات ذات العلاقة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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