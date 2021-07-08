إطلاق مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة

ويهدف المركز الذي يعمل بشكل رقمي متكامل، وعلى مدار الساعة إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات، بالاستخدام الموارد ورفع كفاءة نقل المعلومات، مع ضمان معالجة البلاغات وإغلاقها خلال مدة زمنية قياسية.
ويعمل «مالك» وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية النوعيّة في التواصل المستمر والفعّال، لخدمة الجهات ذات العلاقة.
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