جولات تفقدية لجاهزية الخدمات الطبية للحجاج

تفقد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، ورئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية الدكتور هاني جوخدار اليوم، المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمشاعر المقدسة، للوقوف على جاهزية المرافق الصحية، في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وتفقد سير العمل.

ورافق وكيل الوزارة في جولته كلٌ من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل مطير، ومدير عام إدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة، ومساعده للصحة العامة الدكتور سري عسيري، ومدير إدارة الحج بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب، والمتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي، وعدد من قيادات الصحة.

مبينة أن الجولة شملت زيارة لمستشفى جبل الرحمة بعرفات، وكان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور صالح القحطاني، حيث تجولوا في أقسام الطوارئ وغرف العزل وأقسام العناية المركزة، وقاعات ضربات الحرارة، المعدة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، تحسباً لارتفاعات درجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.

واطلعوا على المشاريع التطويرية والتحسينية، ومن ثم انتقلوا إلى مستشفى منى الوادي، حيث استقبلهم مدير المستشفى الدكتور خالد الشهراني، وزاروا أقسام العناية المركزة، وأقسام الطوارئ والفرز البصري، ومن ثم زاروا المراكز الصحية المتواجدة بكلٍ من مشعر عرفات ومزدلفة، والمراكز الصحية المخصصة بمنى. موضحة بأنه عقب الجولة، عقد اجتماع بمكتب المدير العام بالمديرية، لمناقشة سير العمل وفق الخطة الموضوعة لخدمة المرضى والمراجعين، من ضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج الاستثنائي لهذا العام 1442هـ