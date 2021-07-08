شكرا لقرائتكم خبر عن تغطي 4 مواقع في مكة المكرمة.. 1500 حافلة جديدة لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت 1500 حافلة جديدة الخدمة ، مزودة بأحدث أنظمة الاتصال ومتابعة الحركة ضمن باقات متعددة لنقل ضيوف الرحمن وفق منظومة عصرية متكاملة وانسيابية تتسم بالكفاءة في التشغيل وجودة في الأداء.

ودعمت النقابة العامة للسيارات خططها في النقل بـ 1500 مرشد ، ومركز للقيادة والتحكم لمراقبة حركة الحافلات سعيا إلى تحقيق معدلات متميزة للنقل الآمن للحجاج والسلاسة في الحركة في مواقع جغرافية متعددة، حيث يعد النقل العمود الفقري في عملية تنظيم الحج، وتسخير جل اهتمام القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى درجات الرفاهية لتأمين جميع متطلبات النقل وتسخير الجهود كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ووُضعت آلية جلوس الحجاج داخل الحافلة، بواقع 20 حاجاً داخل الحافلة وفقاً للإجراءات الاحترازية.