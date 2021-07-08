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الصندوق العقاري يتيح خدمة فك الرهن الإلكترونية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

الصندوق العقاري يتيح خدمة فك الرهن الإلكترونية

الصندوق العقاري يتيح خدمة فك الرهن الإلكترونية

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الصندوق العقاري للتنمية عن طريقة الحصول على صك عقاري جديد بكل سهولة من خلال خدمة فك الرهن الإلكترونية.

خطوات فك الرهن العقاري

ونشر الصندوق مقطع فيديو يوضح هذه الخطوات التي تبدأ بتسجيل الدخول على موقع الصندوق العقاري ثم الدخول على خدمات المواطنين ومن ثم اختيار طلب فك الرهن وتعبئة الحقول بالبيانات المطلوبة والموافقة على الطلب.

بعد ذلك تأتي مرحلة اختيار المستندات المطلوبة من الجهاز الخاص بالعميل ثم رفعها على الموقع الإلكتروني لتبدأ بعد ذلك مرحلة إصدار الصك حيث يمكن الحصول عليه من موقع وزارة العدل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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