5 نصائح للحجاج لتجنب ضربة الشمس يوم الوقوف بعرفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري الباطنة الدكتور أكرم عبدالودود، ضيوف الرحمن من حجاج الداخل الذين سيؤدون فريضة الحج باتباع النصائح الصحية لتفادي التعرض لأي مشاكل صحية مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس يوم وقفة عرفة.

شمسية ونظارة وسوائل:

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365 “، هناك 5 نصائح هامة يجب على ضيوف الرحمن اتباعها يوم وقفة عرفة وهي:

استخدام الشمسية لحماية الرأس، وتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، والتواجد في أماكن الظل قدر الإمكان.

تغطية الرأس لمنع التعرض لضربة الشمس، وغسل الوجه بالماء كل ساعة أو ساعتين.

تناول السوائل بشكل جيد كالماء والعصائر الطازجة، وتجنب العصائر المحلاة ومشروبات الكافيين.

ارتداء النظارة الشمسية لحماية ووقاية العين من الأشعة فوق البنفسجية.

في حال الشعور بالغثيان والتقيؤ والصداع والضعف الشديد وعدم القدرة على الوقوف، فيفضل التوجه لأقرب مركز صحي لأخذ العلاج اللازم.

تبريد الجسم بالتعرق:

وأشار إلى أن أعراض ضربة الشمس عديدة، ويمكن لجسم الإنسان عادة تنظيم درجة حرارته عندما يصبح الجسم شديد السخونة، فإنه يستخدم عدة طرق للتهدئة بما في ذلك التعرق، ولكن إذا كان الشخص يقضي وقتًا طويلًا في الحرارة دون تناول سوائل كافية، فلن تعمل عمليات تبريد الجسم بشكل صحيح عندما يصاب الجسم بالجفاف، ولا يستطيع تبريد نفسه عن طريق التعرق، وعندما يحدث ذلك، فيمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم بدرجة كافية تجعل الشخص مريضًا.

علامات وأعراض ضربة الشمس:

وخلص الدكتور عبدالودود إلى القول، هناك بعض الأعراض أو علامات الإصابة بضربة الشمس التي يجب الانتباه إليها، وهي: الصداع، الدوخة والارتباك، فقدان الشهية والشعور بالغثيان، التعرق المفرط وشحوب الجلد ورطوبته، تقلصات في الذراعين والساقين والمعدة، سرعة التنفس أو النبض، العطش الشديد، والنصيحة هي تناول الكثير من السوائل معتدلة البرودة خاصة عند المشي لمسافات طويلة في المشاعر المقدسة.

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