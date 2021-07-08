الأرصاد : القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ49 مئوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المركز الوطني للأرصاد أن القيصومة سجلت اليوم الخميس أعلى درجات الحرارة بين المدن السعودية حيث وصلت إلى 49 مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن تشهد عدة مدن سعودية ارتفاعًا في درجات الحرارة مصحوبة بحالة من النشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس حارًّا ومستقرًّا على باقي مناطق المملكة.

وتوقع المركز أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في الدمام ورفحاء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة ورياح نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثيرة للأتربة والغبار، فيما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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