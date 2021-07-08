محمد بن مسعود - الدمام - ويتطلب منك تحديث رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمات الذاتية نصحت منصة "أبشر" الإلكترونية بعدم استخدام رقم جوالك المسجل والمفعل في منصة أبشر للتسجيل لحساب شخص آخر. وتفصيلاً، كشفت منصة أبشر أن استخدام رقم جوالك المسجل والمفعل في منصة أبشر للتسجيل لحساب شخص آخر، يؤدي إلى تعطيل حسابك، ويتطلب منك تحديث رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمات الذاتية. 08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 06:51 PM ويتطلب منك تحديث رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمات الذاتية "أبشر": استخدام جوالك المفعل بالمنصة للتسجيل لحساب آخر يعطل حسابك "أبشر": استخدام جوالك المفعل بالمنصة للتسجيل لحساب آخر يعطل حسابك نصحت منصة "أبشر" الإلكترونية بعدم استخدام رقم جوالك المسجل والمفعل في منصة أبشر للتسجيل لحساب شخص آخر. وتفصيلاً، كشفت منصة أبشر أن استخدام رقم جوالك المسجل والمفعل في منصة أبشر للتسجيل لحساب شخص آخر، يؤدي إلى تعطيل حسابك، ويتطلب منك تحديث رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمات الذاتية. الكلمات المفتاحية ، "أبشر": استخدام جوالك المفعل بالمنصة للتسجيل لحساب آخر يعطل حسابك ،

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