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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علي، اليوم (الخميس)، أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.
وقالت نصاف بن علي لراديو "موزايك": "نحن في وضعية كارثية، والمنظومة الصحية انهارت، ولا يمكن أن تجد سريرًا إلا بصعوبة كبرى، ونكافح لتوفير الأكسجين، والأطباء يعانون إرهاقًا غير مسبوق"، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن "المركب يغرق"، داعية الجميع إلى توحيد الجهود.
وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة، أمس، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 06:02 PM
غداة تسجيل 10 آلاف إصابة بـ"كورونا""نحن في وضعية كارثية".. مسؤولة تونسية تعلن انهيار المنظومة الصحية في البلاد
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علي، اليوم (الخميس)، أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.
وقالت نصاف بن علي لراديو "موزايك": "نحن في وضعية كارثية، والمنظومة الصحية انهارت، ولا يمكن أن تجد سريرًا إلا بصعوبة كبرى، ونكافح لتوفير الأكسجين، والأطباء يعانون إرهاقًا غير مسبوق"، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن "المركب يغرق"، داعية الجميع إلى توحيد الجهود.
وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة، أمس، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي.
، "نحن في وضعية كارثية".. مسؤولة تونسية تعلن انهيار المنظومة الصحية في البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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