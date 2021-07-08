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روسيا ترفع حظر الطيران العارض إلى المدن السياحية المصرية

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محمد بن مسعود - الدمام - استمر سريانه 6 سنوات بعد تحطم طائرة في سيناء

رفعت روسيا اليوم (الخميس) الحظر المفروض على رحلات الطيران العارض إلى مصر بعدما ظل ساريًا لأعوام، بحسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلقت روسيا رحلات الطيران إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بمصر بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 مما أودى بحياة 224 شخصًا.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 06:05 PM

استمر سريانه 6 سنوات بعد تحطم طائرة في سيناء

روسيا ترفع حظر الطيران العارض إلى المدن السياحية المصرية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

رفعت روسيا اليوم (الخميس) الحظر المفروض على رحلات الطيران العارض إلى مصر بعدما ظل ساريًا لأعوام، بحسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلقت روسيا رحلات الطيران إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بمصر بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 مما أودى بحياة 224 شخصًا.

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، روسيا ترفع حظر الطيران العارض إلى المدن السياحية المصرية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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