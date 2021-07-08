شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مركز "مالك" للعمليات والمراقبة بمشعر منى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بذراعها التنفيذي شركة "كدانة" للتنمية والتطوير، مركز العمليات والمراقبة "مالك" بمقر الشركة بمشعر منى.

ويعد "مالك" مركز الاتصال الموحد لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة ولتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر وربطها مباشرة بالجهة المعنية لحلها وتقييم الأداء حول معالجتها.

ويهدف المركز الذي يعمل بشكل رقمي متكامل وعلى مدار الساعة إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة نقل المعلومات مع ضمان معالجة البلاغات وإغلاقها خلال مدة زمنية قياسية, ويعمل وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية النوعيّة في التواصل المستمر والفعّال لخدمة الجهات ذات العلاقة.

كما يضم نخبة من الكوادر السعودية المتخصصة المدربة على تطوير المهارات الاتصاليّة لضمان جودة التواصل الفعّال مع المستفيدين والعناية بهم وبمتطلباتهم فيما يخص نطاق عمل "كدانة" وذلك من لحظة استلام البلاغ وحتى الانتهاء من معالجته وفق مراحل ومعايير محددة.