شكرا لقرائتكم خبر عن "الربيعة" يبحث الأعمال الإغاثية مع السفيرة الأمريكية لدى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأعمال الإغاثية والإنسانية.

وأشادت السفيرة الأمريكية بالأعمال الإنسانية الكبيرة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمختلف دول وشعوب العالم، بما في ذلك المتضررين واللاجئين في لبنان، كما نوهت بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين.