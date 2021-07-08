، كورونا.. باكستان تسجل 1683 إصابة جديدة و97 حالة بفلسطين ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 967633 إصابة، منها 34531 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22493 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 910609 حالات.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية وفاتين و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً الانتباه إلى وجود 4 مرضى في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 7 مرضى.