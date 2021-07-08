، بالفيديو.. الإفراج عن السفينة التي حبست حاويات العالم بقناة السويس ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد 107 أيام وخسائر مالية هائلة قدرها الجانب المصري بـ 916 مليون دولار

غادرت سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" موقعها الاضطراري في قناة السويس ترافقها مجموعة من القاطرات المصرية الصغيرة بعد الوصول إلى تسوية مع الشركة المالكة وخروجها من قناة السويس بعد التحفظ عليها لأكثر من ثلاثة أشهر.

واستمر احتجاز "إيفر غيفن" التي تعد من أكبر سفن الحاويات على مستوى العالم 107 أيام، بعد أن أسفرت حادثة جنوحها في مارس الماضي عن تعليق حركة الملاحة بقناة السويس لمدة ستة أيام ما جلب خسائر مالية هائلة قدرها الجانب المصري بـ 916 مليون دولار.

وتم الإفراج عن "إيفر غيفن" على خلفية توصل الجانب المصري والشركة المالكة للسفينة إلى اتفاق التسوية الذي من المقرر توقيعه بشكل نهائي اليوم وفقًا لروسيا اليوم.