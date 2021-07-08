، "جونسون": معظم القوات البريطانية غادرت أفغانستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أنها كانت مكلفة بمهمة تدريب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أن معظم القوات البريطانية التي كانت في أفغانستانP أي 750 جنديًّا مكلفين بمهمة تدريب الجيش الأفغاني، غادرت البلاد.

وذكر "جونسون" أمام النواب أنه بعد الانسحاب الأميركي وحلف شمال الأطلسي، عادت أغلبية القوات البريطانية التي كانت ضمن مهمة الحلف؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقال: "لأسباب أمنية واضحة، لن أفصح عن توقيت مغادرتنا، لكن معظم عناصرنا غادروا".