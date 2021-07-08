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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أن معظم القوات البريطانية التي كانت في أفغانستانP أي 750 جنديًّا مكلفين بمهمة تدريب الجيش الأفغاني، غادرت البلاد.
وذكر "جونسون" أمام النواب أنه بعد الانسحاب الأميركي وحلف شمال الأطلسي، عادت أغلبية القوات البريطانية التي كانت ضمن مهمة الحلف؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقال: "لأسباب أمنية واضحة، لن أفصح عن توقيت مغادرتنا، لكن معظم عناصرنا غادروا".
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 05:31 PM
أشار إلى أنها كانت مكلفة بمهمة تدريب"جونسون": معظم القوات البريطانية غادرت أفغانستان
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أن معظم القوات البريطانية التي كانت في أفغانستانP أي 750 جنديًّا مكلفين بمهمة تدريب الجيش الأفغاني، غادرت البلاد.
وذكر "جونسون" أمام النواب أنه بعد الانسحاب الأميركي وحلف شمال الأطلسي، عادت أغلبية القوات البريطانية التي كانت ضمن مهمة الحلف؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقال: "لأسباب أمنية واضحة، لن أفصح عن توقيت مغادرتنا، لكن معظم عناصرنا غادروا".
، "جونسون": معظم القوات البريطانية غادرت أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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