، "لم تعتدِ على سيادته أو تورطه في حروب".. "الراعي" يشيد بدعم السعودية للبنان ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقد إيران وميليشيا حزب الله

أعرب البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، اليوم (الخميس)، عن أمله في استعادة وهج العلاقات اللبنانية السعودية، مشيدًا بدورها، بينما وجه انتقادًا واضحًا لإيران وميليشيا حزب الله اللبناني.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على علاقات المملكة مع الكنيسة، قال "الراعي": "في الواقع لم تعتدِ السعودية على سيادة لبنان ولم تنتهك استقلاله، ولم تستبح حدوده ولم تورّطه في حروب، ولم تعطّل ديمقراطيته ولم تتجاهل دولته".

وأضاف: "إن السعودية كانت تؤيد لبنان في المحافل العربية والدولية، وتقدم له المساعدات المالية، وتستثمر في مشاريع نهضته الاقتصادية والعمرانية، وكانت ترعى المصالحات والحلول، وكانت تستقبل اللبنانيين وتوفر لهم الإقامة وفرص العمل"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولفت إلى أن العقود أثبتت أن المملكة فهمت معنى وجود لبنان وقيمته في قلب العالم العربي، ولم تسعَ يومًا إلى تحميله وزرًا أو صراعًا أو نزاعًا، لا، بل كانت تهبُّ لتحييده وضمان سيادته واستقلاله.



وأقيم حفل الذكرى المئوية بحضور السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.