- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أنهت جامعة الملك فيصل، 12 ظهر أمس الأربعاء، استقبال طلبات القبول الإلكترونية للطلاب المتقدمين الجدد على نظامَي البكالوريوس والدبلوم "انتظام".
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان، أن بوابة القبول في الجامعة شهدت تنافسًا شديدًا من المتقدمين والمتقدمات باستقبالها أكثر من "٦١٢٣٩" ألف طلب إلكتروني بنجاح، وتم إلكترونيًّا استقطاب مجموعة متميزة من الطلاب والطالبات؛ حيث بلغ عدد الطلبة الحاصلين على نسبة كاملة ١٠٠%، ٦٩١ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٥%، ٦٥٤٩ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٠٪، ١٩٨١٢ طالبًا وطالبة، وقدمت الجامعة عبر قنواتها الرقمية المتعددة كامل الدعم الفني لكل طالبي الخدمة؛ مما مكّن الجميع من التقدم بطلباتهم بيسر ومرونة.
وقال الدكتور "الفريدان": إن الجامعة ووفق التقويم الزمني للقبول، حدّدت موعد الاختبار التحريري للكليات الصحية "الطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية"، من الأحد حتى الأربعاء 1-4/ 12/ 1442هـ، الموافق 11 - 14/ 7/ 2021م؛ حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين والمتقدمات بالموعد المحدد لكل متقدم، وحسب الشروط المعلن عنها في دليل القبول.
وأضاف أن الجامعة ستعلن، بإذن الله تعالى، عن نتائج الدفعة الأولى من المقبولين، السبت 21-12-1442هـ، الموافق 31-7-2021م، مؤكدًا أهمية الاطلاع على دليل القبول والتقويم الزمني المعلن عنه، ومتابعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية، وكذلك إعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 05:26 PM
ثلث المتقدمين منهم نسبتهم الموزونة أعلى من ٩٠%جامعة فيصل تستقبل أكثر من 61 ألف طلب تسجيل في نظامَي البكالوريوس والدبلوم
أنهت جامعة الملك فيصل، 12 ظهر أمس الأربعاء، استقبال طلبات القبول الإلكترونية للطلاب المتقدمين الجدد على نظامَي البكالوريوس والدبلوم "انتظام".
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان، أن بوابة القبول في الجامعة شهدت تنافسًا شديدًا من المتقدمين والمتقدمات باستقبالها أكثر من "٦١٢٣٩" ألف طلب إلكتروني بنجاح، وتم إلكترونيًّا استقطاب مجموعة متميزة من الطلاب والطالبات؛ حيث بلغ عدد الطلبة الحاصلين على نسبة كاملة ١٠٠%، ٦٩١ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٥%، ٦٥٤٩ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٠٪، ١٩٨١٢ طالبًا وطالبة، وقدمت الجامعة عبر قنواتها الرقمية المتعددة كامل الدعم الفني لكل طالبي الخدمة؛ مما مكّن الجميع من التقدم بطلباتهم بيسر ومرونة.
وقال الدكتور "الفريدان": إن الجامعة ووفق التقويم الزمني للقبول، حدّدت موعد الاختبار التحريري للكليات الصحية "الطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية"، من الأحد حتى الأربعاء 1-4/ 12/ 1442هـ، الموافق 11 - 14/ 7/ 2021م؛ حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين والمتقدمات بالموعد المحدد لكل متقدم، وحسب الشروط المعلن عنها في دليل القبول.
وأضاف أن الجامعة ستعلن، بإذن الله تعالى، عن نتائج الدفعة الأولى من المقبولين، السبت 21-12-1442هـ، الموافق 31-7-2021م، مؤكدًا أهمية الاطلاع على دليل القبول والتقويم الزمني المعلن عنه، ومتابعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية، وكذلك إعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي.
، جامعة فيصل تستقبل أكثر من 61 ألف طلب تسجيل في نظامَي البكالوريوس والدبلوم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة فيصل تستقبل أكثر من 61 ألف طلب تسجيل في نظامَي البكالوريوس والدبلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.