شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: لا تترددوا في إعطاء أبنائكم لقاح كورونا بسبب الإشاعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا دكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الآباء والأمهات بضرورة إعطاء أبنائهم لقاح كورونا لتحصينهم ضد "كوفيد – 19 ".

وقال متحدث الصحة في مقطع فيديو له: " في إعطاء أبنائكم لقاح كورونا فالمرض خطير جدًا وثبت أنه يسجل حالات حرجة سواء كان شباب أو أقل من ذلك".

وأضاف: "اللقاح مهم وأثبت أنه آمن وفعال ومتاح ولا تترددوا بسبب إشاعات لا تمد للواقع بصلة".