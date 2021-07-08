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متحدث الصحة: لا تترددوا في إعطاء أبنائكم لقاح كورونا بسبب الإشاعات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا دكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الآباء والأمهات بضرورة إعطاء أبنائهم لقاح كورونا لتحصينهم ضد "كوفيد – 19 ".

وقال متحدث الصحة في مقطع فيديو له: " في إعطاء أبنائكم لقاح كورونا فالمرض خطير جدًا وثبت أنه يسجل حالات حرجة سواء كان شباب أو أقل من ذلك".

وأضاف: "اللقاح مهم وأثبت أنه آمن وفعال ومتاح ولا تترددوا بسبب إشاعات لا تمد للواقع بصلة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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