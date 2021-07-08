شكرا لمتابعة خبر عن تعليمات جديدة للمواطنين الراغبين في السفر ودخول المطاعم والمقاهي بروسيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت المملكة لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس مواطنيها بالتعليمات التى أصدرتها السلطات الروسية بشأن السفر وإجراءات الدخول في المطاعم والمقاهي.

وذكرت سفارة المملكة في موسكو أنه يمكن الحصول على (QR-Code) والذي تم فرضه مسبقًا من قبل حكومة موسكو لدخول المطاعم والمقاهي والمشاركة في الأحداث العامة وذلك للأشخاص الذي تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح أو التطعيم المكون من جرعة واحدة، والمعتمد في روسيا الاتحادية فقط، من خلال التسجيل في الموقع الالكتروني لحكومة موسكو التالي:

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وأضافت أن ذلك ينطبق على الأشخاص الذين شفوا من المرض والذي لم يمر على اصابتهم أكثر من 6 أشهر.

وشددت على المواطنين القادمين للسياحة بإبراز نتيجة فحص PCR سلبية من المختبرات والعيادات المعتمدة في روسيا الاتحادية، علمًا بأن صلاحية الفحص 72 ساعة.