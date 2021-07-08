شكرا لمتابعة خبر عن توجيه مهم من الحج لشركات ومؤسسات الحجاج داخل المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وجهت وزارة الحج والعمرة على كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ الالتزام بجدول توزيع فترات وصول الحجاج إلى مراكز الاستقبال والتجمع في مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة أن تجمع الحجاج سيبدأ من الساعة التاسعة من صباح يوم السابع من شهر ذي الحجة القادم ويستمر حتى الساعة السادسة من عصر يوم الثامن، مؤكدة على أن أي وصول لمراكز الاستقبال في غير الموعد المحدد سيترتب عليه إخلال بالتنظيم وسيرصد کمخالفة

وأضافت أن من يصلون للمراكز بحافلات النقابة يتم التحقق من تصاريحهم وقراءة البطاقة الذكية، ثم يتم توجيههم بحافلاتهم للمسجد الحرام لطواف القدوم وتتجه الحافلات بالأمتعة مع مرافق من الشركة للمخيم، ومن يصلون للمراكز بحافلات نقل عام تنهى إجراءات الاستقبال في المركز، ثم استلام الأمتعة من الشركة ويتم توجههم للمسجد الحرام بحافلات النقابة لأداء طواف القدوم والأمتعة تنقلها الشركة للمخيم، ومن يصلون للمراكز بسيارات خاصة تنهى إجراءات الاستقبال في المركز، واستلام الأمتعة من الشركة ويتم توجههم للمسجد الحرام بحافلات النقابة لأداء طواف القدوم والأمتعة تنقلها الشركة للمخيم.

وأشارت إلى أن الوصول للحرم المكي لأداء طواف القدوم سيكون بالحافلات التابعة للنقابة العامة للسيارات القادمة من مراكز الاستقبال المعتمدة فقط، حيث سيكون لكل مركز استقبال مسار نقل يؤدي لمركز إنزال محدد عند الحرم في كل من الشبيكة، وأجياد، وباب الملك عبدالعزيز، وسيتم توفير كراسي متحركة لمساعدة كبار السن في التوجه من نقاط النزول لداخل الحرم، ولن يسمح لأي حجاج بالدخول للحرم إلا لمن يقدمون عبر مراكز الاستقبال ويتم إنزالهم في الأبواب المخصصة.

وأكدت أنه عند الوصول إلى مشعر منى سيتم إنزال الحاج في محطة (غرب الجمرات) وعند الوصول للمحطة توجد حافلات مخصصة لكل منطقة (بحسب الألوان) يصعد فيها الحجاج وتنقلهم لنقاط إنزال جوار مخيماتهم، مبينة أن تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات سوف يبدأ من الساعة الخامسة فجر يوم التاسع وحتى الساعة الثامنة، حيث سيتم إنزال الحجاج في نقاط إنزال محددة لكل مسار على امتداد مخيمات كل منطقة (بحسب الألوان) ولا توجد خدمة النقل المباشر من الحرم إلى عرفات على أن تبدأ نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة من بعد وقت الغروب إلى الساعة العاشرة مساءً، ويتم إنزال الحجاج في نقاط إنزال محددة لكل مسار على امتداد مخيمات كل منطقة.

ولفتت أن مواعيد رمي الجمرات سوف تتم وفق جدول ومواعيد محددة لكل مخيم، وبعد إتمام طواف الوداع يتجه الحجاج لمحطات النقل المخصصة لهم ومنها يتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال التي قدموا منها على أن تقوم الشركات لاستلام أمتعة الحجاج وتعريفها ببطاقات ونقلها مسبقا للمراكز أو للمطار قبل وصولهم.