شكرا لمتابعة خبر عن " هيئة المنافسة" تصدر أول شهادة عدم ممانعة على تركز اقتصادي عبر بوابتها الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أصدر اليوم معالي محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم أول شهادة عدم ممانعة على تركز اقتصادي عبر البوابة الالكترونية للهيئة، والتي تضم حزمة واسعة من الخدمات المُقدمة للمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال؛ لرفع جودة وكفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل الوصول للخدمات بكامل الشفافية، ومتابعة الطلبات في كل مراحلها لضمان الجودة سعيًا لتحقيق رضا المستفيد.

وتتمثل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستفيدين في استقبال الشكاوى والبلاغات، البت في طلبات الاندماج والاستحواذ، استقبال طلبات الإعفاء من تطبيق النظام، التسوية والمصالحة، بالإضافة إلى الخدمات العامة مثل البرامج التدريبية وغيرها من الخدمات.